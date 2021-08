Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Erbach

Homburg OT Erbach (ots)

Am 26.08.2021 in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Erbach zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte beim Ausparken den Audi A1 der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

