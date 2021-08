Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tödlicher Verkehrsunfall in 66440 Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel (ots)

Am 25.08.2021 ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall in Blieskastel-Aßweiler, bei dem ein 53-jähriger Rollerfahrer noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen verstarb. Zuvor befuhr der Rollerfahrer in Aßweiler die Saar-Pfalz-Straße (B423) in Richtung Erfweiler-Ehlingen und beabsichtigte, nach derzeitigen Erkenntnissen, nach links in das dortige Gewerbegebiet abzubiegen. Hierbei wurde er von einem dahinter fahrenden Lkw erfasst, der den Rollerfahrer zu diesem Zeitpunkt überholen wollte. Durch die Kollision und den Sturz wurde der Rollerfahrer schließlich tödlich verletzt. Der 59-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. Zur Feststellung des genauen Unfallhergangs erschien ein Gutachter an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Die Straße war für ca. 5 Stunden voll gesperrt.

Verkehrsunfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

