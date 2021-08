Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl bei Baubetriebshof in 66440 Blieskastel

Blieskastel (ots)

Unbekannte Täter hatten in der Nacht vom 23.08.2021 auf den 24.08.2021 auf dem Gelände des Baubetriebshofs in 66440 Blieskastel mehrere Gartengeräte, Gasflaschen sowie Tragegurte entwendet. Dabei wurde auch eine verschlossene Gitterbox aufgebrochen, wo die Gasflaschen gelagert waren. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca 2400 Euro. Verdächtige Wahrnehmungen in dieser Sache bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 06841 1060.

