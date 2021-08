Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall auf der BAB 8 im Bereich Autobahnkreuz Neunkirchen

Kirkel (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der BAB 8, zwischen dem Autobahnkreuz Neunkirchen und der Anschlussstelle Limbach in Fahrtrichtung Zweibrücken, kam es am 23.08.2021, in der Zeit zwischen 07:25 Uhr und 09:15 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund einer einstündigen Vollsperrung. Ein auf der rechten Spur in Richtung Zweibrücken fahrender Klein-Lkw mit IGB-Kreiskennzeichen geriet aufgrund eines Bremsvorgangs ins Rutschen. Der 40-jährige Fahrer kollidierte in der Folge mit dem Pkw einer 43-jährigen Audi-Fahrerin aus IGB, die auf der linken Fahrspur in Richtung Zweibrücken unterwegs war. Durch die Kollision verkeilten sich die Fahrzeuge ineinander und blockierten hierdurch beide Fahrspuren der BAB 8. Der dahinter befindliche Fahrzeugverkehr konnte nicht an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, da dort kein Seitenstreifen vorhanden ist. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeugführer sowie der Beifahrer des Klein-Lkw wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Homburg verbracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Sperrmaßnahmen kam es zu einem Rückstau von ca. 10 Kilometern, der sich aufgrund der Lage am AK Neunkirchen auch auf die BAB 6 auswirkte.

Zeugen, die Angaben zum geschilderten Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell