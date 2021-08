Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am 23.08.2021, zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr, vermutlich beim Ein-oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Hauptstraße in Kirkel-Limbach vor der dortigen Volks-/Raiffeisenbank zum Parken abgestellten PKW der Marke Smart, Farbe weiß mit HOM-Kreiskennzeichen. Der Smart wurde an der Stoßstange vorne rechts beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell