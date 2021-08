Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrfache Sachbeschädigung an hochwertigen Pkw mit erheblichem Sachschaden

Homburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 22.08.2021 ab 03:00 Uhr, kam es zu über 20 Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw, im Bereich der Homburger Vorstadt, vor allem in den Straßen Untere Allee, Lagerstraße und in der Ringstraße. Die beschädigten Fahrzeuge wurden mit jeweils einem spitzen Gegenstand, teilweise an beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Offensichtlich begab sich der Täter gezielt zu hochwertigen Pkw und beschädigt diese.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt bislang zwischen 80.000 und 100.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell