POL-HOM: Diebstahl eines Geldbeutels aus einem Restaurant

Bexbach (ots)

Am 19.08.2021 kommt es gegen 17:45 Uhr zu einem Diebstahl eines Geldbeutels aus einem Restaurant am Aloys-Nesseler-Platz in Bexbach. Dort begibt sich ein bislang unbekannter Täter über eine offen stehende Tür während den allgemeinen Geschäftszeiten in das Restaurant und entwendet den dortigen Geldbeutel einer Bedienung. Anschließend entfernt sich der Täter über den Notausgang des Restaurants in Richtung "Zum Messeplatz."

In dem schwarzen Ledergeldbeutel befinden sich ~ 1200 EUR Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

