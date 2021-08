Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des EDEKA-Marktes in Erfweiler-Ehlingen am 20.08.21

Mandelbachtal OT Erfweiler-Ehlingen (ots)

Am 20.08.2021, zwischen 08:45 Uhr und 09:12 Uhr, stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparkten gegen ein dort geparktes Fahr-zeug, einen BMW, silber. Der Verursacher hatte nach dem Anstoß unerlaubt die Unfallstelle verlassen, ohne die Polizei oder den Geschädigten zu verständigen. An dem beschädigten PKW entstand ein Schaden von ca 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 06841/1060.

