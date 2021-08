Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Kindergarten von Oberbexbach

Bexbach (ots)

Im Zeitraum vom 18.08.2021, 19:30 Uhr, bis 19.08.2021, 16:45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter zwei rückwärtig gelegene Türen des Kindergartens in Oberbexbach in der Straße "Zum Kindergarten", aufzuhebeln, was jedoch misslang. Offensichtlich ließ der Täter aus nicht bekannten Gründen von der Tat ab, es entstand lediglich an den Türen durch die Hebelversuche erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell