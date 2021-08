Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall auf der BAB 6 durch freilaufende Enten

Homburg (ots)

Am Mittwoch, 18.08.2021, 9:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der BAB 6, zwischen der AS Homburg und der AS Waldmohr in Fahrtrichtung Mannheim. Ca. 500 Meter nach dem Rastplatz Homburg lief auf der Überholspur eine Ente. Aus diesem Grund bremste der Fahrer seinen Pkw ab. Ein Lkw-Fahrer fuhr infolge zu geringem Abstand auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, aber es wurde niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten im Bereich der BAB 6 sieben Enten festgestellt werden. Durch die alarmierte Tierrettung Saarland konnten drei Enten eingefangen werden, die anderen vier Enten entfernten sich von der Autobahn in den nahe gelegenen Waldbereich.

