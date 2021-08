Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Gersheim-Walsheim

Gersheim (ots)

Im Zeitraum vom 16.08.2021, 17:30 Uhr bis 17.08.2021, 09:30 Uhr ereignete sich Im Rappenfeld in Gersheim-Walsheim, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren ein geparktes weißes Wohnmobil der Marke Fiat mit HOM-Kreiskennzeichen, so dass hierbei an dem Campingfahrzeug die Stoßstange hinten rechts beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

