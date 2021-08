Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Arzt-Praxisschildes in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 17.08.2021 bis 18.08.2021 wurde von bislang unbekannten/m Täter/n ein Praxisschild einer Arztpraxis aus Acrylglas in der Eisenbahnstraße in Homburg entwendet. Das Praxisschild war mittels Schrauben an der Wand neben dem Eingangsbereich zur Arztpraxis befestigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

