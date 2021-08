Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung am Gerätehaus der Feuerwehr in Ommersheim

Mandelbachtal (ots)

Im Zeitraum 13.08.2021 - 16.08.2021 haben unbekannte Täter die Wand sowie die Tür und deren Schließmechanismus am Gerätehaus der Feuerwehr in Mandelbachtal - Ommersheim, beschädigt. Es wurde eine vor Ort befindliche Kabelgroßtrommel (Durchmesser ca. 1,50 m) vorsätzlich ins Rollen gebracht, die im weiteren Verlauf gegen das zuvor genannte Gebäude prallte. Am Gerätehaus entstand hierdurch erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

