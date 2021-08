Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Suche nach dementer vermisster Person

Kirkel, 66459 (ots)

Die Polizei Homburg sucht die 74-jährige Frau Yuet Ping KAN. Seit dem 16.08.2021 um 15:15 Uhr wird Frau Kan vermisst. Sie hielt sich als Gast in einem Hotel in Kirkel auf und hat dieses in unbekannte Richtung verlassen. Sie ist aufgrund einer Demenzerkrankung orientierungslos und vermutlich in einer hilflosen Lage. Sie ist ca. 1,64 m groß, schlank, hat grau-schwarze glatte Haare, bis Ohrlänge, scheinbares Alter: 65-70 Jahre, asiatisches Äußeres und trägt schwarze Kleidung. Wer Angaben zum Aufenthaltsort machen kann oder die Person feststellt, wird gebeten sich mit der Polizei Homburg unter 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

