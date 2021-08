Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der "Heidebruchstraße" in 66424 Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 13.08.2021, 21:00 Uhr bis 14.08.2021, 10:00 Uhr ereignete sich ei-ne Verkehrsunfallflucht in der Heidebruchstraße in 66424 Homburg in Höhe des Anwesens 108.

Der unbekannte Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren einen stehenden braunen BMW 320d. An diesem entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell