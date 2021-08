Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Lappentascher Straße auf Höhe des Anwesens Nr. 41

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 12.08.2021 um 20:00 Uhr bis 13.08.2021 um 01:00 Uhr ereignete sich in der Lappentascher Straße auf Höhe des Anwesens Nr. 41 in Homburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte mit seinem Pkw beim Vorbeifahren mit einem Pkw der Marke: Opel, Typ: Corsa, Farbe: grau. Der Pkw mit LDK-Kennzeichen wurde am rechten vorderen Kotflügel und an der rechten vorderen Felge beschädigt. Zudem konnte grüner Lackanrieb am geschädigten Pkw festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

