Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort auf dem Parkplatz der Senioreneinrichtung "Haus am Schlossberg" in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, 13.08.2021, ereignete sich in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Gebäude der Senioreneinrichtung "Haus am Schlossberg" in Homburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte mit seinem Pkw beim Aus- bzw. Einparken aus/in eine Parklücke mit einem Pkw der Marke VW Caddy, Farbe: weiß. Der VW mit Homburger Kreiskennzeichen wurde durch den Unfall an der Zierleiste der linken hinteren Fahrertür beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

