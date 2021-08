Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Gelände der Universitätskliniken, Parkplatz vor Geb. 9 (Kinder- u. Frauenklinik)

Homburg (ots)

Am Dienstag, 10.08.2021, ereignete sich in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 20:50 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Gebäude der Kinder- u. Frauenklinik der Universitätskliniken in Homburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte mit seinem Pkw beim Aus- bzw. Einparken aus/in eine Parklücke mit einem Pkw der Marke Toyota Aygo, Farbe weiß. Der Toyota mit PS-Kreiskennzeichen wurde durch den Unfall im Bereich der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg 06841/1060

