Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Dienstag, den 10.08.2021, kam es in der Zeit zwischen 08:25 Uhr bis 09:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein bislang unbekannter Fußgänger stieß auf dem Parkplatzgelände des Netto-Marktes in der Berliner Straße in Homburg-Erbach mutmaßlich mit seinem Einkaufswagen gegen die rechte Fahrzeugseite eines geparkten PKWs, Marke Skoda, Typ Octavia, Farbe Schwarz mit KUS-Kreiskennzeichen. Hierdurch entstand ein erheblicher Sachschaden am PKW. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell