POL-HOM: Einbruch in Garage in Homburg und Entwendung eines PKW-Katalysators

Im Zeitraum vom 07.08.2021 - 19:20 Uhr und 08.08.2021 - 10:00 Uhr wurde in der Steglitzer Straße in Homburg durch bislang unbekannte Täter das Tor einer Garage aufgebrochen und an dem darin befindlichen roten PKW, Opel Corsa mit HOM-Kennz., der Katalysator fachmännisch ausgebaut und entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

