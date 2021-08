Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vandalismus am Hundevereinsheim in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am 10.08.2021 gegen ca. 23:50 Uhr zerstörten unbekannte Täter in Kirkel-Limbach durch mutwilliges Anzünden eines Tisches und einer Bank von einer im Außenbereich des Hundevereinsheimes "Pfotenhaus" (Straße Am Schwimmbad Zufahrt Gänseweiher) aufgestellten Bierzeltgarnitur. Da die Täter die Gegenstände abseits des Gebäudes auf dem angrenzenden Parkplatz angezündet haben, bestand keine Gefahr des Übergreifens des Feuers auf das Anwesen bzw. angrenzendes Terrain.

Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Homburg unter 06841 / 1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell