Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Dienstag dem 10.08.2021, in der Zeit zwischen 08:40 Uhr bis 09:15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einem Pkw auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Bexbach vermutlich beim Ausparken einen geparkten schwarzen Audi Q 3 mit HOM-Kreiskennzeichen. Der Audi wurde hierbei an der hinteren rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/9207288).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell