Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW in Homburg

Homburg (ots)

Zwischen dem 07.08.2021, ca. 19:00 Uhr, und dem 08.08.2021, ca. 09:00 Uhr, wurden in der Vorstadt in Homburg insbesondere in den Straßen Untere Allee, Paracelsusstraße und Virchowstraße bislang sechs bekannte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand durch einen derzeit unbekannten Täter zerkratzt. Der Täter bewegte sich vermutlich von der Unteren Allee in die Paracelsusstraße und von dort in die Virchowstraße bzw. in umgekehrter Reihenfolge. Es wurde jeweils die zum Gehweg hingewandte Seite der Fahrzeuge zerkratzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell