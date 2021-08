Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Breitfurter Straße in Blieskastel - Mimbach

Blieskastel (ots)

Am 07.08.2021 um 09:45 Uhr ereignete sich in der Breitfurter Straße in Mimbach ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer Absetzkipper mit roten Applikationen befuhr die Breitfurter Straße aus Richtung Blieskastel kommend. In Höhe der Hausnummer 47 streifte er die Fahrerseite einer am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Mercedes A-Klasse und verursachte an dem Pkw hohen Sachschaden. Im Anschluss an das Unfall-geschehen entfernte sich der Fahrzeugführer ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell