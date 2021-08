Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti in der Kardinal-Wendel-Straße in Blieskastel

Blieskastel (ots)

In der Nacht vom 06.08.2021 auf den 07.08.2021 hat ein bislang unbekannter Täter mittels silberner Sprühfarbe einen Graffiti- Schriftzug an eine Hauswand in der Kardinal-Wendel-Straße in Blieskastel angebracht. Vergleichbare Graffiti wurden zuvor bereits an mehreren Stellen in Blieskastel aufgesprüht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell