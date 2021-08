Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verdacht der Sachbeschädigung in der Bliesstraße in Gersheim

Gersheim (ots)

In der Zeit vom 05.08.2021, 16:00 Uhr bis zum 06.08.2021, 11:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter das Fallrohr der Dachrinne an einem Wohnhaus in der Bliesstraße in Gersheim stark beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass Anwohner die Tat zumindest akustisch wahrgenommen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell