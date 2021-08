Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Bahnhofstraße

Blieskastel (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am 03.08.21, in der Zeit zwischen 15:45 und 18:45 Uhr, in Blieskastel, Parkplatz Bahnhofstraße, ein roter Mazda MX-5, mit HOM-Kreiskennzeichen, von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Offenbar ist ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken an den Pkw der Geschädigten gefahren und hat diesen vorne links am Kotflügel gestreift, sodass eine tiefe Delle im Blech entstand. Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich unter der Tel. 06841/1060 an die Polizeiinspektion Homburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell