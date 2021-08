Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vermisstensache Jamie Bodack

Bexbach (ots)

Seit dem 01.08.2021 um 14.00 Uhr wird die 14-jährige Jamie Bodack vermisst. Sie war am Morgen in einer Bexbacher Wohngruppe aufgenommen worden und entfernte sich nach kurzer Zeit von dort. Jamie Bodackist bereits mehrfach abgängig gewesen und dürfte sich im Bereich Neunkirchen aufhalten. Personenbeschreibung: weiblich, europäischer Phänotypus, ca. 180 cm groß, schlank, schulterlanges, gelb-orange-gefärbtes Haar, trug dunkelblaue Jeans, ein bauchfreies schwarzes Top, ein rotkariertes Hemd, eine schwarze Bauchtasche und eine schwarze Kappe. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden oder ihr ein Leid zugestoßen sein könnte.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen bei der Polizeiinspektion in Homburg unter der Tel.-Nr. 06841 / 1060 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

