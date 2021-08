Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Illegale Müllentsorgung Bauschutt

Mandelbachtal (ots)

Vermutlich vom 02.08.2021 auf den 03.08.2021 wurden insgesamt drei Big-Packs mit Glaswolle nahe eines Sonnenblumenfeldes am Ortseingang Heckendalheim, aus Richtung L 108 kommend, illegal abgeladen. Das Sonnenblumenfeld liegt in der Verlängerung des letzten Feldweges auf der linken Seite aus Richtung Heckendalheim kommend in Richtung L 108. Die Gemeinde Mandelbachtal musste für die Entsorgung des Bauschutts verständigt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

