Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am Mittwoch, dem 28.07.2021, ereignete sich im Zeitraum von 10:55 Uhr bis 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz der ALDI-Filiale in der Bliestalstraße in 66440 Blieskastel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Kraftfahrzeug aus einer Parklücke heraus und kollidierte hierbei mit einem gegenüberliegend geparkten schwarzen VW Touareg mit HOM-Kreiskennzeichen (der VW war in erster Reihe zur Bliestalstraße liegend geparkt). Im Anschluss an die Kollision fuhr der unbekannte Fahrzeugführer vom Kundenparkplatz und entfernte sich letztlich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel. 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell