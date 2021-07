Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Betrug in Blieskastel-Brenschelbach

Blieskastel OT Brenschelbach (ots)

Am 27.07.2021, gegen 10:15 Uhr, kam es in der Ormersweilerstraße in 66440 Blieskastel-Brenschelbach zu einem Betrugsdelikt. Hierbei gaben sich drei Männer als Dachdecker aus und vereinbarten mit dem Geschädigten einen zweistelligen Preis für die Erneuerung der Dachrinne. Nach Ausführung der Arbeiten verlangten die Männer jedoch einen hohen dreistelligen Betrag, welchen der Geschädigte letztlich auch bezahlte. Zeugen oder gar weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel. 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

