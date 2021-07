Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Bierbach

Blieskastel, OT Bierbach a.d. Blies (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Freitag Abend, 23.7.2021, gegen 17 Uhr bis Samstag Vormittag, 10.15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer den vor dem Anwesen Eckstraße 60 in Blieskastel Bierbach geparkten Skoda Fabia mit HOM-Kreiskennzeichen im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Der schwarze Skoda war am Fahrbahnrand abgestellt. Der Schaden befindet sich in einer Höhe von ca. 60 cm. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Hinweise bitte an Polizeiinspektion Homburg unter der Tel. 06841-1060.

