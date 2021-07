Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Samstag den 24.07.2021, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 17 Uhr, die Straße "Torweg" in Homburg-Erbach und streifte hierbei mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten, roten Mercedes mit zweibrücker Kreiskennzeichen. Am beschädigten Mercedes konnten türkisfarbene Lackanhaftungen festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Homburg unter Tel 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

