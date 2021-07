Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Aufbruch des erst kürzlich aufgestellten "Kunstautomaten" in Niederwürzbach

Blieskastel-Niederwürzbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 23.07.2021, 21:00 Uhr und dem 24.07.2021, 17:00 Uhr, kam es zu einem Aufbruch des erst kürzlich aufgestellten "Kunstautomaten" in der Marxstraße in Blieskastel-Niederwürzbach. Hierbei wurde eines der Ausgabefächer aufgehebelt, um an den Inhalt zu gelangen. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde und auf welche Summe sich der Sachschaden beläuft, ist unbekannt. Zeugen, die Angaben zum Aufbruch des Kunstautomaten machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen. Bei einem "Kunstautomaten" handelt es sich um einen alten Zigarettenautomaten, aus dem Schachteln mit Kunstwerken "gezogen" werden können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell