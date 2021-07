Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel

Kirkel (ots)

Am 20.07.2021 zwischen 06:20 Uhr und 15:05 Uhr hat ein unbekanntes Fahrzeug beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke in der Waldstraße in Kirkel Neuhäusel ein rechts neben ihm geparkten blauen Ford C-Max mit Saarbrücker Kreiskennzeichen gestreift und beging im Anschluss Fahrerflucht. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste einen Schaden an der Frontstoßstange rechtsseitig aufweisen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

