Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Homburg (ots)

Am Dienstag dem 13.07.2021 kam gegen 14:30 Uhr eine 79-jährige Frau in einem Linienbus (Linie 501 nach Kleinblittersdorf) zu Fall, als dieser die Pirminiusstraße in Homburg-Beeden befuhr. Durch das Sturzgeschehen wurde die Frau leicht verletzt. Zeugen (insbesondere Fahrgäste), die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

