Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Breitfurter Straße in Blieskastel

OT Mimbach

Blieskastel (ots)

Am Montag, dem 19.07.2021, kommt es in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Breitfurter Straße in Blieskastel Mimbach. Hierbei kollidiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW mit einem am Fahrbahnrand abgestellten, weißen Skoda Fabia mit HOM-Kreiskennzeichen. Durch die Kollision wird der abgestellte Skoda am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

