Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht auf der L 215

Homburg (ots)

Am Montag, den 19.07.2021, kam es gegen 17:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Homburg-Sanddorf und Bechhofen zu einem Verkehrsunfall. Ein blauer Hyundai i20 mit Pirmasenser Kreiskennzeichen befuhr die Landstraße in Richtung Bechhofen, wobei es zur Kollision mit einem in entgegengesetzte Richtung fahrenden unbekannten Pkw kam. Am Hyundai entstand Sachschaden am Außenspiegel der Fahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell