Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Kraftfahrzeug, Waldparkplatz Gersheim-Reinheim

Gersheim (ots)

Am Nachmittag des 17.07.2021 wurden in der Tatzeit zwischen 15:30 Uhr und 16:05 Uhr an einem auf dem Waldparkplatz in Reinheim, Verlängerung Bebelsheimer Weg, abgestellten PKW der Marke BMW mit HOM-Kreiskennzeichen insgesamt zwei Seitenscheiben eingeschlagen und daraufhin aus dem Fahrzeug eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Unmittelbar im Anschluss wurde durch den bislang unbekannten Täter auch der rechte Vorderreifen zerstochen, ehe dieser die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließ.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell