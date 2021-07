Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Einfamilienhaus in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 16.07.2021 in der Zeit von 05:15 Uhr bis 08:30 Uhr wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus in Erbach in der Karolinenstraße eingebrochen. Die Täter begaben sich an die Gebäuderückseite des Anwesens und hebelten dort in Abwesenheit der Bewohner zwei Fenster auf, wodurch sie sich Zugang zum Haus verschafften. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt. Im Anschluss entfernten sich die Täter wieder über die Gebäuderückseite in unbekannte Richtung. Am Haus entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell