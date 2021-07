Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Kfz-Werkstatt in Homburg Beeden

Homburg (ots)

Am Morgen des 14.07.2021, gegen 02:10 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in eine Kfz-Werkstatt in der Pirminiusstraße in Homburg Beeden. Zwei bisher unbekannte Täter verschafften sich zur Tatzeit, durch Aufhebeln einer Garagentür, Zutritt zu Büroräumlichkeiten, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich eine Geldkassette. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell