Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in zwei Imbisswagen in der Straße "Am Zweibrücker Tor" in 66424 Homburg.

PI Homburg (ots)

Im Zeitraum von 09.07.2021, 21:30 Uhr, bis 10.07.2021, 10:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter zwei Imbisswagen "Foodtruck" in der Straße Am Zweibürcker Tor in Homburg aufzubrechen. Die beiden Imbisswagen, welche an der Örtlichkeit zum Straßenverkauf abgestellt sind, befanden sich direkt nebeneinander. Der unbekannte Täter sah von einer weiteren Tatausführung ab und verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. In die Imbisswagen gelangte er nicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell