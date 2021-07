Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 08.07.2021 kam es im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 17:05 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Pfarrer-Peter-Straße in Blieskastel Lautzkirchen. Hierzu verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen. Im Anschluss wurde das Haus nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Es wurde Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von ca. 6000 EUR entwendet. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder eine ihnen verdächtige Wahrnehmung mit räumlichen und zeitlichen Bezug gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell