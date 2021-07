Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 06.07.2021 ereignete sich im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Oststraße in St. Ingbert. Der Fahrer eines grauen Mercedes-Benz mit ZW-Kreiskennzeichen parkte sein Fahrzeug vorwärts in einer dafür vorgesehenen Parktasche. Beim Fahren in oder aus einer benachbarten Parklücke beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher den hinteren linken Kotflügel des Mercedes. Der Verursacher entferne sich im Anschluss an die Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

