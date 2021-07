Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 05.07.2021, 21:30 Uhr, bis 06.07.2021, 06:40 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter in der Neuen Industriestraße in Homburg das vordere Kennzeichenschild (Homburger Kreiskennzeichen) an einem geparkten silbernen Opel Vectra C abmontiert und entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell