Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021, ereignete sich gegen 13:50 Uhr in Homburg ein Verkehrsunfall in der Kaiserstraße. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Kaiserstraße aus Richtung B 423 kommend. In Höhe der Hausnummer 6 streifte er den linken Außenspiegel eines geparkten grauen Opel Astra, der hierdurch beschädigt wurde. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Fahrzeugführer unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

