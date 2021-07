Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung in der Homburger Innenstadt

Homburg (ots)

In der Zeit zwischen dem 02.07.2021, 16:00 Uhr und dem 03.07.2021, 10:00 Uhr kam es in der Talpassage in Höhe des Schnellimbiss "Happy Veggie Box" zu einer mutwilligen Sachbeschädigung. Es wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Weinrebe aus einem Topf herausgerissen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen

