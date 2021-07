POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Polizeiinspektion Homburg

Am 02.07.2021 wurde zwischen 09:45 und 10:15 Uhr ein roter Mazda MX5, der auf dem Schotterparkplatz an der Ecke Gerberstraße/Talstraße in Homburg abgestellt war, beschädigt. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den Pkw am hinteren Kotflügel.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

