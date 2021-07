Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in das Vereinsheim des Tennisclubs Kirkel-Limbach

Kirkel-Limbach (ots)

In der Zeit von Dienstag, 29.06.2021, bis Donnerstag, 01.07.2021, wurde versucht in das Vereinsheim des Tennisclub Kirkel-Limbach in der Gartenstraße einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten hierbei vergeblich an der, zu den Tennisplätzen hin gelegen Fensterseite des Vereinsheims, zwei der dortigen Fenster aufzuhebeln. Die Fenster wurden hierbei stark beschädigt, ein Eindringen ins Gebäude gelang den Tätern jedoch nicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter Tel.: 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

