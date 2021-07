Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verdacht auf Brandstiftung an der Christuskirche in Homburg Schwarzenbach

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 30.06.2021, zwischen 11:00 Uhr und 15:40 Uhr, kam es in der Straße Am Ohligberg in Homburg Schwarzenbach zu einer Rauchentwicklung an der hölzernen Eingangstür der Christuskirche.

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht die Eingangstür der Kirche im unteren Drittel auf bislang unbekannte Art in Brand gesetzt zu haben. Hierdurch entstand am Boden der doppelflügligen, hölzernen Eingangstür ein Schwelbrand welcher beim Eintreffen der Einsatzkräfte stark qualmte. An der Tür entstand Sachschaden. Die Christuskirche war aufgrund des Brandes vollständig verraucht und musste durch die Feuerwehr Homburg belüftet werden. Ob im Innenraum durch die Rauchentwicklung Schaden entstand wird noch geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell